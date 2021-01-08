السماح لـ زيدان بقيادة ريال مدريد ضد أوساسونا

الجمعة، 08 يناير 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

سمحت رابطة الدوري الإسباني لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بقيادة فريقه من الملعب يوم السبت ضد مضيفه أوساسونا في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وذلك بعدما جاءت نتيجة مسحته الطبية سلبية.

وخضع زيدان (48 عاما) لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا. وكتبت تقارير أن الفرنسي خالط شخصا مصابا بالمرض مما جعله عرضة للعدوى.

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وفور ظهور نتيجة المسحة أرسل ريال مدريد إلى رابطة الدوري طالبا سفر زيدان مع الفريق إلى بامبلونا حيث مواجهة السبت.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري، الذي يحمل لقبه، بفارق نقطتين عن المتصدر أتليتكو مدريد وخاض الأول مباراتين أكثر من الأخير.

وبعد مواجهة أوساسونا يلعب ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في 14 يناير.

وفي حال عبوره للنهائي سيواجه ريال سوسييداد، أو غريمه التقليدي برشلونة.

ريال مدريد زيدان
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