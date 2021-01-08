توتو سبورت: ميلان يحدد بيلوتي بديلا لـ إبراهيموفيتش في حالة واحدة

الجمعة، 08 يناير 2021 - 12:21

كتب : FilGoal

أندريا بيلوتي - جانلويجي دوناروما - ميلان - تورينو - الدوري الإيطالي

بدأ ميلان الاستعداد لوضع البدائل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في مركز الهجوم، حال رفض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تجديد تعاقده.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن ميلان حدد أندريا بيلوتي مهاجم تورينو ليكون هدفه في الصيف المقبل.

وكان ميلان قد سعى سابقا لضم الإيطالي قائد تورينو منذ 3 سنوات ونصف لكن مغالاة رئيس التورو حينها أوقفت رحيل اللاعب.

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وأضاف التقرير أن ميلان قد يعود مجددا لضم بيلوتي حال رفض زلاتان تجديد تعاقده، حينها ستكون الإدارة مجبرة على ضم مهاجما جديدا.

وترى إدارة ميلان أن قائد تورينو خيار رائع، فرغم موسم تورينو السيء إلا أنه يلعب بشكل جيد ويبدو مستعدا لاتخاذ خطوة نحو نادٍ أكبر.

عقد بيلوتي ينتهي في صيف 2022 وهو ما قد يتيح لميلان التفاوض مع تورينو من أجل الحصول على بيلوتي بمقابل مادي أقل.

وكان أوربانو كايرو مالك تورينو قد سعى لبيع مهاجمه مقابل 100 مليون يورو سابقا ورفض عرضا من ميلان مقابل 60 مليون يورو في2017.

بيلوتي البالغ 27 عاما سجل الموسم الجاري 9 أهداف في 15 مباراة بالدوري الإيطالي وصنع 5.

ومع تورينو سجل 101 هدفا في 207 مباراة وصنع 24 في جميع المسابقات.

أندريا بيلوتي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش
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