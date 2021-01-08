الإسماعيلي يعلن قبول تغيير ملعب الرجاء في البطولة العربية

أوضح علاء وحيد المتحدث الرسمي لـ الإسماعيلي قبول النادي تغيير ملعب مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وكان الرجاء قد تقدم بطلب لنقل المباراة من محمد الخامس إلى مراكش بسبب سوء أرضية الملعب.

وقال وحيد: "قبلنا تغيير الملعب إلى مراكش لعدم وجود ملاعب جاهزة في الدار البيضاء بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف "ما زالت الطائرة التى ستقل بعثة الإسماعيلى إلى المغرب لم يتاح لها الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية".

وقال طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية في تصريحات لـFilGoal.com: "مراقب المباراة زار مركب محمد الخامس اليوم الخميس وعاين الأرضية، وعلى ضوء ذلك قرر نقل المباراة إلى مراكش في تقريره".

الرجاء ودع دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس قبل أيام بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في مباراة أقيمت على الملعب بحالته السيئة بسبب الأمطار الغزيرة.

الإسماعيلي يواجه الرجاء يوم الإثنين المقبل، في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وكان الدراويش قد انتصروا ذهابا في مصر بهدف، ويحتاج الفريق للتعادل السلبي فقط لبلوغ النهائي وملاقاة اتحاد جدة.