فليك: لا أريد لاعبين جدد في بايرن

شدد هانز-ديتر فليك مدرب بايرن ميونيخ أنه لا يريد انتداب لاعبين جدد لفريقه في يناير الجاري، مشيرا إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على سوق الانتقالات في كرة القدم.

وقال فليك في تصريحات صحفية:"لنكن واضحين حيال هذا الأمر، الوضع الحالي يؤثر على كل الأندية في العالم. ليس أمرا سهلا. أريد أن أكون واضحا، لا أريد طلب لاعبين جدد. أعرف الوضع الحالي في بايرن، أعرف أن الأمر صعب الآن".

واستمر المدرب المتوج بالخماسية في العام الماضي "القائمة الحالية من اللاعبين هي التي سنكمل بها الموسم. قد ينضم لاعب أو إثنين. ناقشنا بعض الأمور لكن لدينا الآن قائمة رائعة ولا أرى أهدافنا بعيدة المنال".

وبسبب التأثير الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا على كرة القدم، قل نشاط الأندية في سوق الانتقالات.

ودفع بايرن 43 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بانتداب 3 لاعبين أبرزهم ليروي ساني وبيع تياجو ألكانتارا والحارس يفين أولريش.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن لايبزيج ويحل اليوم الجمعة ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويلعب الفريق يوم الأربعاء ضد هولستين كيل في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

وسيواجه لاتسيو في فبراير المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان 2020 عاما تاريخيا لبايرن الذي توج فيه بالدوري وكأس ألمانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ويشارك بايرن مطلع الشهر المقبل في مونديال الأندية الذي تستضيفه قطر.