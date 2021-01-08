فليك: لا أريد لاعبين جدد في بايرن

الجمعة، 08 يناير 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

هانز فليك - بايرن ميونيخ

شدد هانز-ديتر فليك مدرب بايرن ميونيخ أنه لا يريد انتداب لاعبين جدد لفريقه في يناير الجاري، مشيرا إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على سوق الانتقالات في كرة القدم.

وقال فليك في تصريحات صحفية:"لنكن واضحين حيال هذا الأمر، الوضع الحالي يؤثر على كل الأندية في العالم. ليس أمرا سهلا. أريد أن أكون واضحا، لا أريد طلب لاعبين جدد. أعرف الوضع الحالي في بايرن، أعرف أن الأمر صعب الآن".

واستمر المدرب المتوج بالخماسية في العام الماضي "القائمة الحالية من اللاعبين هي التي سنكمل بها الموسم. قد ينضم لاعب أو إثنين. ناقشنا بعض الأمور لكن لدينا الآن قائمة رائعة ولا أرى أهدافنا بعيدة المنال".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الجمعة 8 يناير 2021.. كليوباترا ضد الأهلي وقرعة أبطال إفريقيا تقرير سويسري: نقل بلاتر إلى المستشفى في حالة حرجة وردة بعد هدفه: باوك هو عائلتي وبيتي.. لم أستطع رفضه كأس إسبانيا – فالنسيا يغالب أحزانه برباعية.. وإيبار يتجنب ريمونتادا كارثية

وبسبب التأثير الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا على كرة القدم، قل نشاط الأندية في سوق الانتقالات.

ودفع بايرن 43 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بانتداب 3 لاعبين أبرزهم ليروي ساني وبيع تياجو ألكانتارا والحارس يفين أولريش.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن لايبزيج ويحل اليوم الجمعة ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويلعب الفريق يوم الأربعاء ضد هولستين كيل في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

وسيواجه لاتسيو في فبراير المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان 2020 عاما تاريخيا لبايرن الذي توج فيه بالدوري وكأس ألمانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ويشارك بايرن مطلع الشهر المقبل في مونديال الأندية الذي تستضيفه قطر.

بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
كابيللو ينتقد بكاء مدرب ساوثامبتون بعد إسقاط ليفربول 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأغلى في الدوري الهولندي.. هالر يعود للعمل مع تين هاج في أياكس 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أتروميتوس اليوناني: وردة هو وردة.. سعيد بتطوره ساعة | المحترفون
فليك: لا أريد لاعبين جدد في بايرن ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات الجمعة 8 يناير 2021.. كليوباترا ضد الأهلي وقرعة أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
تقرير سويسري: نقل بلاتر إلى المستشفى في حالة حرجة 10 ساعة | أوروبا
وردة بعد هدفه: باوك عائلتي وبيتي.. لم أستطع رفضه 10 ساعة | المحترفون
كأس إسبانيا – فالنسيا يغالب أحزانه برباعية.. وإيبار يتجنب ريمونتادا كارثية 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك