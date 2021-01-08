تقرير سويسري: نقل بلاتر إلى المستشفى في حالة حرجة

نُقل سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونقلت صحيفة "بليك" السويسرية عن ابنته كوريني بلاتر: "والدي في المستشفى، يتحسّن يوميا لكنه يحتاج إلى الوقت والراحة".

وأضافت الابنة: "أطلب احترام حياتنا الخاصة بالنيابة عن العائلة".

رغم ذلك، أفادت الصحيفة أن بلاتر في حالة حرجة، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن حياته ليست في خطر بالوقت الحالي.

Sorge um Ex-Fifa-Boss: Sepp Blatter im Spital https://t.co/BABQ7MUkZW — BLICK Sport (@BLICK_Sport) January 7, 2021

وعانى بلاتر من وعكتين صحيتين سابقتين، الأولى في 2015 عندما دخل العناية المركزة بسبب انهيار في الجهاز المناعي.

والثانية في 2016 عندما أصيب بسرطان الجلد وتعرّض لآلام في الركبة.

بلاتر (84 عاما) ترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بين 1998 و2015.

وتورّط بلاتر في فضائح فساد مما أطاح به من منصبه، قبل أن يتعرض لعقوبة الإيقاف 6 سنوات عن أي نشاط متعلق بـ فيفا.