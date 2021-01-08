كأس إسبانيا – فالنسيا يغالب أحزانه برباعية.. وإيبار يتجنب ريمونتادا كارثية

تأهل فالنسيا إلى دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه على مضيفه يكلانو ديبورتيفو من القسم الثالث، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجّل أهداف فالنسيا: لي كانج إين، وأوروش راتشيتش، وروبين سوبرينو، وتييري كوريا في الدقائق 7، و9، و34، و53. فيما سجّل ألبيرتو أوكا هدف يكلانو الوحيد في الدقيقة 46.

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وتجنّب إيبار مفاجأة مدوية، وتغلّب على مضيفه لاس روزاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد لوقتٍ إضافي.

إيبار تقدّم بـ 3 أهداف نظيفة عن طريق يوشينوري موتو، وكيكي جونزاليس، وبيدرو ليون في الدقائق 14، و18، و69.

لكن فريق القسم الثالث المغمور قام بعودة أسطورية، وسجّل 3 أهداف متتالية بين الدقيقتين 73 و79 بواسطة ماريو لوسادا، وفرانكو راموس، وأوجوستو جالبان، لتمتد المباراة إلى وقتٍ إضافي.

وفي الدقيقة 108 أجهض كيكي جارسيا مفاجأة لاس روزاس، وسجّل هدف الانتصار الرابع لـ إيبار.

وودّع ويسكا فريق القسم الأول أمام مضيفه ألكويانو فريق القسم الثالث بهزيمته بهدفين مقابل هدف واحد.

سجّل مراد الغزواني، وخورخي مولتو هدفي ألكويانو بالدقيقتين 16 و85، فيما سجّل خايمي سيواني هدف ويسكا الوحيد في الدقيقة 38.

ليطيح ألكويانو بفريق من القسم الأول للمرة الرابعة في تاريخه بكأس ملك إسبانيا.

وتأهل قادش بصعوبة بالغة على حساب بونتيفيدرا فريق القسم الثالث، بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

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كما عبر جيرونا إلى الدور التالي بفوز مثير على لوجو بهدفين مقابل هدف واحد.

الوقت الأصلي انتهى 0-0، وفي الوقت الإضافي تقدّم لوجو في الدقيقة 103 عن طريق كريس راموس.

لكن جيرونا تعادل مباشرةً في الدقيقة 105 بهدفٍ عكسي سجّله مارسيلو، قبل أن يخطف سانتياجو بوينو هدف الانتصار القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي.

وتغلّب سبورتنج خيخون على مضيفه بونتيفيدرا بهدفٍ دون رد سجّله كريستيان سالفادور بالدقيقة 74.

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وأخيرا حقق بينيا ديبورتيفا فريق القسم الثالث المفاجأة، وأطاح بـ ساباديل فريق القسم الثاني بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعجز ساباديل عن التسجيل في 120 دقيقة، بالإضافة إلى ركلات الجزاء إذ أهدر كل تسديداته.

وينضم الرباعي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتك بلباو، وريال سوسيداد، إلى ركب كأس ملك إسبانيا بدايةً من الدور المقبل بعد خوضه منافسات كأس السوبر الإسباني.

وتقام اليوم الجمعة قُرعة دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

أندية دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا:

ريال مدريد – برشلونة – أتليتك بلباو – ريال سوسيداد – فياريال – بلد الوليد – فالنسيا – إشبيلية – ريال بيتيس – أوساسونا – ليفانتي – غرناطة – إلتشي – قادش – ديبورتيفو ألافيس – ألكوركون – ألميريا – إسبانيول – فوينلابرادا – جيرونا – ليجانيس – مالاجا – رايو فايكانو – سبورتنج خيخون – تينيريفي – ألكويانو – كوردوبا – كورنيا – نافالكارنيرو – بينيا ديبورتيفا – إيبيزا