رئيس اللجنة الطبية بالأهلي: نفكر في حل جديد لمواجهة تغير نتائج المسحات

وتحدث رئيس اللجنة الطبية بالأهلي عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "الجميع أصبح لا يفهم ما يحدث وأصبحنا في حيرة شديدة جدا".

وواصل "الأمر أصبح له تبعات كذلك، عندما تأتي عينة لاعب ما سلبية ونشركه في المران ويخالط زملائه بعد نتائج موثوقة ودقيقة ونتفاجأ بإيجابية عينته فالأمر محير جدا".

وتابع "فكرنا أن نعرض كلجنة طبية على إدارة النادي وإدارة الكرة ألا نشرك أي لاعب تأتي عينته سلبية إلا بعد إجراء مسحة جديدة لنتأكد".

وأضاف "أعي أن ذلك يسبب ارتباكا للطاقم الفني وهذا من المفترض ألا يحدث لكن هذا الواقع حاليا".

وواصل "محمد هاني أجرينا له PCR وهي الأكثر دقة وبين المسحتين فارق زمني يومين فكانت الأولى سلبية ثم إيجابي وهذا مُحير".

وأكمل "الآشعة والتحاليل غير جازمة ولكنها تظهر مؤشرات فقط".