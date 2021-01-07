ريال مدريد لـ في الجول: مسحة زيدان سلبية

كشف نادي ريال مدريد عن نتيجة مسحة زين الدين زيدان مدرب الفريق.

وقال خوان كاميلو مدير المركز الاعلامي للنادي في تصريحات لـFilGoal.com: "مسحة زين الدين زيدان ظهرت، وجاءت نتيجتها سلبية".

المتحدث باسم النادي أتم "أرسلنا النتائج إلى رابطة لا ليجا وننتظر قرارهم غدا بشأن تواجده مع الفريق أمام أوساسونا".

تقارير انتشرت حول إصابة أو مخالطة زيدان لحالة أو حالات مصابة بفيروس كورونا، دون الكشف عن موقف حالته الصحية في الوقت الحالي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.