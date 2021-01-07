قائمة سيراميكا كليوباترا – تواجد شادي حسين وبونسو.. وغياب صالح أمام الأهلي

الخميس، 07 يناير 2021 - 22:32

كتب : بسام أبو بكر

سيراميكا كليوباترا

يغيب صالح جمعة عن قائمة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي، في حين يتواجد كوامي بونسو لاعب الوسط الغاني، وشادي حسين المهاجم الأساسي للفريق.

أعلن هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في السابعة والنصف، مساء غد الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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قائمة سيراميكا كليوباترا شهدت غياب صالح جمعة للإصابة، فيما تواجد شادي حسين مهاجم الفريق، وكوامي بونسو لاعب الوسط الغاني.

محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك الأسبق تواجد أيضا على رأس قائمة فريقه للقاء.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوبارتا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر - محمد جمال.

الدفاع: طارق سامي - محمد جمال - خالد صبحي - سيف تقا - عبد الله محمود - أحمد محسن - رجب بكار.

الوسط: محمود نبيل - محمد حسن - محمد توني - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو.

الهجوم: شادي حسين - شريف دابو - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - وينفول كوبينا – فونسينيو - أحمد أمين "أوفة" - مصطفى ميسي.

في الدوري الأهلي سيراميكا كليوباترا
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