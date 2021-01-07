المصري يكشف حالة إسلام صلاح والعراقي بعد إصابتهما أمام الاتحاد

الخميس، 07 يناير 2021 - 22:14

كتب : أيمن عيد

إسلام صلاح مدافع المصري

كشف النادي المصري حالة الثنائي إسلام صلاح وكرين العراقي بعد التعرض لإصابة أمام الاتحاد السكندري.

وكشف محمود الشحات طبيب الفريق الأول، إن الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها الثنائي أثبتت إصابة الأول بجزع في مفصل الركبة مع سلامة كافة أربطة الركبة،.

وسيخضع إسلام صلاح للكشف الإكلينيكي غدا الجمعة لتحديد مدى جاهزية اللاعب لخوض المباراة القادمة للفريق أمام الزمالك.

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من جهة أخرى، أثبتت الأشعة إصابة كريم العراقي بكدمة قوية في مفصل الكتف مما لا يعيقه عن الانتظام في التدريبات استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.

كان المصري قد تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق اليوم الخميس.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

في الدوري المصري إسلام صلاح كريم العراقي
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