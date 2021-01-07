ذا أثليتك: موسى ديمبلي ليس مهتما بالانتقال إلى وست هام

الخميس، 07 يناير 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - مانشستر سيتي - ليون

لا يبدو أن المهاجم الفرنسي ولاعب ليون موسى ديمبلي مهتما بالانتقال إلى وست هام الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع "ذا أثليتك" الأمريكي في تقرير له اليوم الخميس أن اللاعب صاحب الـ24 عاما يفضل البقاء مع ليون حيث يتصدر الفريق الدوري الفرنسي.

وسجل ديمبلي هدفا وحيدا في 16 مباراة خلال الموسم الجاري مع ليون.

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وكان وست هام أبدى اهتمامه باللاعب في ظل احتمالية رحيل سيباستيان هالر إلى أياكس وعدم وجود لاعبين في خط الهجوم سوى ميكائيل أنطونيو الذي يعاني من كثرة الإصابات.

موسى ديمبلي وست هام ليون
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