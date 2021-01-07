مدرب أولمبياكوس: كوكا غير جاهز بدنيا حتى الآن

الخميس، 07 يناير 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - مانشستر سيتي

كشف بيدرو مارتينيس المدير الفني لـ أولمبياكوس، عن جديد حالة مهاجمه المصري أحمد حسن "كوكا".

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وتعافى كوكا مؤخرا من فيروس كورونا ومضاعفاته وانتظم في تدريبات الفريق مجددا بعد غياب لعدة أسابيع.

وقال المدرب البرتغالي: "كوكا أكمل أسبوعا من التدريبات بالفعل".

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واستدرك في حديثه لمحطة "نوفا": "لكنها فترة قصيرة جدا (ليصير جاهزا)".

وأتم: "كوكا غير جاهز بدنيا، صحيح أنه تعافى من المرض، لكن عليه أن يستعيد لياقته البدنية".

وأصيب كوكا بفيروس كورونا في نهاية معسكر منتخب مصر بشهر نوفمبر الماضي، بعد خوض مباراتين أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ليبتعد كوكا عن فريقه طوال شهرين تقريبا، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، قبل أن يعود للتدريبات مؤخرا ويعلن تعافيه.

وكتب كوكا عبر تويتر: "تسبب الفيروس في بعض المضاعفات. لم أستطع التدريب طوال هذه الفترة".

وشدد "كانت فترة صعبة، لكن دائما أفكر أن المواقف الصعبة لا تأتي لتدميرك بل لتقويتك".

وأوضح "لذا لا بد من الرضا بالابتلاء. كل مرة أتحدى نفسي لأعود أقوى".

وأتم "شكرا لكل رسائل الدعم".

كوكا (27 عاما) سجّل 5 أهداف في 10 مباريات مع أولمبياكوس هذا الموسم وصنع هدفين.

كوكا أولمبياكوس
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