بوكيتينو: مبابي يحتاج للتحسن

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إن كيليان مبابي لاعب الفريق يحتاج للتحسن مثل كل لاعبي فريقه.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتعادل سان جيرمان إيجابيا بهدف لمثله مع سانت إيتيان أمس الأربعاء في الجولة 18 من الدوري الفرنسي والتي شهدت الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني مع فريقه الجديد.

وقال بوكيتينو: "كيليان يحتاج للتحسن مثل الجميع في الفريق".

وواصل "يجب أن يشعر مبابي بالضيق لعدم قدرتنا على الفوز ولأنه يستطيع تقديم الأفضل".

قبل أن يستدرك ويتم "لكن رغبته في الفوز كانت متواجدة وهذا جيد، وأنا سعيد بما قدمه".

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ36 نقطة خلف ليون المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

وشارك مبابي في 19 مباراة مع سان جيرمان في الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم 14 هدفا وصنع سبعة آخرين.