مونديال اليد - إلغاء ودية مصر والبرازيل

الخميس، 07 يناير 2021 - 19:21

كتب : FilGoal

إسلام حسن من مصر ضد البرازيل - كرة يد

أُلغيت مباراة مصر والبرازيل الودية، التي كانت مقررة مساء السبت، استعدادا للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021.

وتم إلغاء المباراة، بسبب ظروف طيران منتخب البرازيل، وتأخره عن موعد المباراة المقرر.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام اليابان، قبل إلغاء مباراة البرازيل الأخير.

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ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا.

أما منتخب مصر ففي المجموعة السابعة والتي تضم السويد والتشيك وتشيلي.

وتنطلق البطولة يوم 13 يناير، بلقاء الافتتاح بين مصر وتشيلي.

ومن المقرر أن تصل بعثة البرازيل مساء غد الجمعة إلى مصر استعدادا لمنافسات بطولة العالم.

مونديال اليد مصر البرازيل
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