في مباراة الفرص الغريبة.. التعادل يحكم مواجهة الاتحاد والمصري

الخميس، 07 يناير 2021 - 19:08

كتب : FilGoal

صورة جماعية للاعبي المصري والاتحاد السكندري قبل دربي البحر المتوسط

تعادل الاتحاد السكندري أمام ضيفه المصري البورسعيدي بهدف لكل طرف في استاد برج العرب، بالجولة السادسة من الدوري المصري.

تقدّم أحد رفعت للمصري في الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يدرك محمود رزق التعادل للاتحاد في وقتٍ متأخر من اللقاء.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس من 5 مباريات.

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فيما رفع المصري رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع من 6 مباريات.

ليحافظ حسام حسن المدير الفني للاتحاد على سجله خاليا من الهزائم أمام نظيره علي ماهر مدرب المصري، إذ التقيا 5 مرات، خرج العميد منتصرا في 3، وكان التعادل حاكما في مباراتين.

لكن حسام حسن عجز عن الفوز على المصري للمباراة السابعة على التوالي في بطولة الدوري، إذ يرجع انتصاره الأخير كمدرب على أبناء بورسعيد إلى نوفمبر 2010.

من جانبه، تجنّب علي ماهر الهزيمة أمام الاتحاد للمباراة الخامسة على التوالي، إذ فاز في 3 مناسبات وتعادل مرتين بآخر 5 مواجهات.

المباراة بدأت نارية ودخلها المصري بقوة كبيرة، فنجح في الحصول على ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبها مصطفى إبراهيم في حق أحمد رفعت المنطلق.

انبرى رفعت لتنفيذ الركلة بنفسه في الدقيقة العاشرة، وسجلها بنجاح رافضا الاحتفال بهز شباك فريقه السابق.

المصري كاد أن يضاعف تقدمه مباشرة في الدقيقة 12 بتسديدة الكونغولي كازادي كاسينجو، لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن.

الشوط الثاني كان أكثر إثارة وشكّل فيه الفريقان خطورة كبيرة على المرميين.

كازادي حصل على فرصة ذهبية في الدقيقة 49 عندما انفرد بعماد السيد وراوغه، لكنه سدد خارج إطار المرمى بغرابة.

التهديد الأول من الاتحاد جاء في الدقيقة 51 برأسية كريم الديب، لكن أحمد مسعود تصدى بثبات.

علي ماهر قرر إخراج كازادي في الدقيقة 66، وعوضه بـ محمد عنتر لاعب الزمالك السابق.

في المقابل، ارتفعت حدة هجمات الاتحاد، في مقابل دفاع مستميت للمصري، قبل أن تشهد الدقيقة 75 إصابة خطيرة لـ عمر كمال الذي تعرض للإغماء، قبل أن يستفيق مع تدخُل الجهاز الطبي.

وأخيرا في الدقيقة 78 سجّل الاتحاد هدف التعادل برأسية رائعة من رزق بعد عرضية متقنة من خالد الغندور، عجز مسعود عن التعامل معها.

حاول زعيم الثغر مباغتة ضيوفه، فسدد رزاق سيسيه من مسافة قريبة في الدقيقة 79، لكن يساريته مرت أعلى العارضة.

أخطر وأغرب فرص اللقاء سنحت في الدقيقة 88 لـ كريم العراقي ظهير المصري الذي راوغ عماد السيد وواجه المرمى الخالي من حارسه، لكن سدد أعلى المرمى برعونة كبيرة مهدرا فرصة الفوز.

زميله حسن علي حاول بدوره مباغتة الاتحاد بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن عماد السيد أبعدها بنجاح إلى الركنية، كاتبا التعادل كنتيجة نهائية للمواجهة تحت دموع العراقي الذي تعرض لإصابة في كتفه الأيسر.

المصري الاتحاد في الدوري الدوري المصري
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