مونديال اليد - لاعب برشلونة لـ في الجول: مجموعة البرازيل معقدة للغاية.. لدينا أهداف نسعى لتحقيقها

يرى هانييل لانجارو لاعب فريق برشلونة ومنتخب البرازيل لرجال كرة اليد أن مجموعة بلاده في بطولة العالم صعبة ومعقدة للغاية.

وشدد لانجارو أن منتخب البرازيل لديه أهداف يتمنى تحقيقها في بطولة مصر 2021 لكن ذلك لن يحدث إلا بالتركيز في كل دور على حدى وعدم التفكير بعيدا.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري.

وقال لانجارو في تصريحاته لـ FilGoal.com: "نقيم معسكر إعداد في البرتغال ونتحسن في الجوانب البدنية والخططية".

وعن موعد وصول البرازيل إلى مصر أوضح "نصل مساء غد الجمعة لاستئناف الاستعدادات قبل بطولة العالم".

وتقع البرازيل في المجموعة الثانية بجوار منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا والمقرر أن تقام مبارياتها على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وبالحديث عن المجموعة شدد لانجارو "هي مجموعة معقدة وصعبة للغاية ولدينا منافسون رائعون".

وأوضح "لكن أعتقد أن فرص تأهل منتخب البرازيل إلى الدور الرئيسي كبيرة، ربما تكون المجموعة الأصعب في المسابقة لكن في بطولة العالم لا شيء سهل".

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي في مجموعة جديدة بجانب المتأهلون من المجموعة الأولى.

وعن طموحات منتخب البرازيل كشف "لدينا أهداف نسعى لتحقيقها، وهدفنا الأول هو التأهل إلى الدور الرئيسي".

وعما ينقص البرازيل للتأهل إلى نصف النهائي قال: "بالطبع هو الحلم الكبير، لكن يجب أن نكون أكثر اتساقا في كل مباراة لتحقيق أكبر شيء ممكن".

وعن تأثير احترافه في برشلونة على المنتخب شدد "بدون شك التواجد في ناد كبير في أوروبا لا يساعد فقط في تطوير المنتخب ولكن لتطوير الرياضة في البرازيل".

وبسؤاله عن رأيه في النظام الجديد بزيادة الفرق المشاركة إلى 32 منتخبا قال لانجارو: "أعتقد أن الأمر المهم في هذه المنافسة الكبيرة هي أيام الراحة قبل كل مباراة، وأعتقد أن ذلك النظام أكثر ملائمة للفرق الكبرى".

وبالحديث عن المربع الذهبي أتم تصريحاته "أتوقع تأهل الفرق الكبرى التي لها تاريخ في اللعبة مثل فرنسا والدنمارك وإسبانيا وربما كرواتيا".

مباريات منتخب البرازيل:

البرازيل × إسبانيا (الجمعة 15 يناير)

البرازيل × تونس (الأحد 17 يناير)

البرازيل × بولندا (الثلاثاء 19 يناير)