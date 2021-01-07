خبر في الجول – صالح جمعة يغيب عن مواجهة الأهلي

الخميس، 07 يناير 2021 - 18:40

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

يغيب صالح جمعة لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا عن مواجهة فريقه السابق الأهلي بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وحسبما علم FilGoal.com فإن الآشعة التي أجراها صالح جمعة أثبتت حاجته للراحة لأسبوع وبالتالي لا يستطيع اللحاق بمواجهة الأهلي.

تلك الإصابة تسببت في غياب صالح جمعة عن مباراتي بيراميدز وسموحة في الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري.

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وخاض صالح جمعة مباراة وحيدة مع سيراميكا كليوباترا وكانت كبديل ضد البنك الأهلي وشارك لـ17 دقيقة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي غدا الجمعة في ملعب السويس الجديد في سادس جولات الدوري.

وحصد الأهلي 10 نقاط من أربع مباريات خاضها في الدوري.

فيما حصد سيراميكا كليوباترا سبع نقاط من نفس عدد المباريات.

صالح جمعة الأهلي سيراميكا كليوباترا في الدوري
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