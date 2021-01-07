خبر في الجول – صالح جمعة يغيب عن مواجهة الأهلي

يغيب صالح جمعة لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا عن مواجهة فريقه السابق الأهلي بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الآشعة التي أجراها صالح جمعة أثبتت حاجته للراحة لأسبوع وبالتالي لا يستطيع اللحاق بمواجهة الأهلي.

تلك الإصابة تسببت في غياب صالح جمعة عن مباراتي بيراميدز وسموحة في الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري.

وخاض صالح جمعة مباراة وحيدة مع سيراميكا كليوباترا وكانت كبديل ضد البنك الأهلي وشارك لـ17 دقيقة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي غدا الجمعة في ملعب السويس الجديد في سادس جولات الدوري.

وحصد الأهلي 10 نقاط من أربع مباريات خاضها في الدوري.

فيما حصد سيراميكا كليوباترا سبع نقاط من نفس عدد المباريات.