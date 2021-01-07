قائمة الأهلي – ضم بواليا لأول مرة.. وعودة الشناوي ضد سيراميكا كليوباترا

الخميس، 07 يناير 2021 - 17:32

كتب : حسام نور الدين

والتر بواليا - مران الأهلي

ظهر والتر بواليا في قائمة الأهلي لأول مرة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة في الجولة السادسة من الدوري التي تقام في ملعب السويس الجديد.

وشهدت القائمة عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده لها بعد غيابه عنها في لقاء سونيديب النيجري الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة التي ضمت 21 لاعبا كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام"- سعد سمير- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- بدر بانون- علي معلول

في الوسط: محمد مجدي "أفشة"- أكرم توفيق- وليد سليمان- حمدي فتحي- أليو ديانج- أحمد نبيل "كوكا"

في الهجوم: والتر بواليا- صلاح محسن- طاهر محمد طاهر- محمود عبد المنعم "كهربا"- محمد شريف- حسين الشحات

وحصد الأهلي 10 نقاط من أربع مباريات خاضها في الدوري.

فيما حصد سيراميكا كليوباترا سبع نقاط من نفس عدد المباريات.

الأهلي والتر بواليا سيراميكا كليوباترا في الدوري
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