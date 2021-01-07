تأجيل مباراة ساوثامبتون ضد شروزبري بسبب كورونا

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة ساوثامبتون ضد شروزبري تاون ضمن كأس الاتحاد بسبب وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأخير.

وقال البيان إن التأجيل جاء بسبب وجود "عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف شروزبري تاون".

وكان النادي قد أبلغ الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء بوجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم التدريبي بجانب حالة إضافية بعد فحصين خلال الأسبوع الماضي.

ولا يوجد نظام أو بند ينص على انسحاب النادي الذي يتأثر بتفشي وباء كوفيد 19 بين صفوفه من كأس الاتحاد، ويتم تقييم كل حالة بواسطة الاتحاد الإنجليزي بشكل فردي وبظروف خاصة.

وتعد تلك هي ثانية مباراة لنادي شروزبري تتأثر بسبب فيروس كورونا، بعد تأجيل مباراته في الدوري ضد كريو يوم 2 يناير الماضي.

وسيتخذ الاتحاد الإنجليزي القرار النهائي بشأن المباراة خلال الأسبوع االمقبل.