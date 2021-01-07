المصري لـ في الجول: مشاركة رفعت أمام الاتحاد بعد سلبية المسحة الجديدة

الخميس، 07 يناير 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

مراقبة قوية من إيمانويل إيجيبتور لاعب غزل المحلة على أحمد رفعت جناح المصري

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري عن مشاركة أحمد رفعت لاعب الفريق في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد بعد سلبية المسحة الجديدة.

أحمد رفعت

النادي : المصري

المصري

وكان أحمد رفعت ضمن 3 لاعبين يفتقدهم المصري في مواجهة الاتحاد السكندري بسبب فيروس كورونا.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المصري ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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وقال هاشم لـ FilGoal.com: "إشراك رفعت في التشكيل الأساسي جاء بموافقة اتحاد الكرة بعدما أجرينا مسحة كورونا جديدة وأثبتت سلبية الحالة".

وتابع "أجرى رفعت المسحة أمس وظهرت نتيجتها اليوم سلبية ويشارك أمام الاتحاد".

وكشف عضو إدارة المصري "جاءت النتيجة أيضا سلبية بشأن أحمد جمعة وزياد فرج لاعبي الفريق ومحمد عبد الكريم المدرب العام ومصطفى فتحي مدرب حراس المرمى".

وأوضح هاشم "تعاملنا مع الموقف منذ حدوثه بكافة الطرق والحلول التي تنص عليها اللوائح مع التنسيق الكامل مع مسؤولي اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن تأتي هذه الأخبار المبشرة بنتيجة جيدة أمام الاتحاد السكندري".

المصري أحمد رفعت
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