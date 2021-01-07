انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (1) (1) المصري.. تعادل مثير

الخميس، 07 يناير 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

صورة جماعية للاعبي المصري والاتحاد السكندري قبل دربي البحر المتوسط

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والمصري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 7 يناير 2021.. الاتحاد يواجه المصري والوحدة ضد الفتح بسبب كورونا – غياب رباعي الاتحاد أمام المصري قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن إصابات كورونا في الدوري المصري نابسا ستارز الزامبي إلى ملحق الكونفدرالية بقيادة مدرب مصري ومايوكا

نهاية المباراة

ق.+92 تسديدة حسن علي بعيدة المدى تجد تصديا من عماد السيد الذي أبعدها إلى ركنية

ق.88 كريم العراقي يراوغ عماد السيد ويسدد الكرة أعلى العارضة في أسهل فرص الدوري المصري

ق.79 الاتحاد يكثف هجماته وتسديدة يسارية من رزاق سيسيه تمر أعلى المرمى

ق.78 جووووووول محمود رزق يدرك التعادل بضربة رأسية بعد عرضية خالد الغندور

ق.75 إصابة خطيرة لـ عمر كمال وتعرضه للإغماء، قبل أن يستعيد وعيه بعد تدخل الجهاز الطبي

ق.74 تسديدة على الطائر من عبد السميع لاعب الاتحاد لكنها تصطدم وتخرج إلى ركنية

ق.66 دخول محمد عنتر بدلا من كازادي في صفوف المصري

ق.51 رأسية من كريم الديب يتصدى لها أحمد مسعود

ق.49 انفراد من كازادي ويراوغ عماد السيد ويسدد خارج المرمى بغرابة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.12 القائم يصد تسديدة كازادي كاسينجو لاعب المصري

ق.10 جوووووول أحمد رفعت يفتتح التسجيل من ركلة جزاء ويرفض الاحتفال بعد هز شباك فريقه السابق

ق.9 ركلة جزاء للمصري تحصل عليها أحمد رفعت بعد جذب من القميص

بداية المباراة

في الدوري المصري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: مبابي يحتاج للتحسن 44 دقيقة | الدوري الفرنسي
مونديال اليد - إلغاء ودية مصر والبرازيل 47 دقيقة | رياضات أخرى
في مباراة الفرص الغريبة.. التعادل يحكم مواجهة الاتحاد والمصري ساعة | الدوري المصري
مونديال اليد - لاعب برشلونة لـ في الجول: مجموعة البرازيل معقدة للغاية.. لدينا أهداف نسعى لتحقيقها ساعة | رياضات أخرى
مستفيدا من "بريكزيت".. برايتون يقطع إعارة بيرسي تاو أخيرا ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – صالح جمعة يغيب عن مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يتمم تعاقده مع جناح أتالانتا الشاب ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: ما يعيشه كوكب الأرض سيحرمنا على الأرجح من صفقات يناير ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك