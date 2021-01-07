ريال مدريد يوضح لـ في الجول: حقيقة إصابة زيدان بفيروس كورونا

أوضح ريال مدريد حقيقة إصابة مدربه زين الدين زيدان بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وعدم تواجده مع الفريق يوم السبت ضد أوساسونا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

تقارير انتشرت حول إصابة أو مخالطة زيدان لحالة أو حالات مصابة بفيروس كورونا، دون الكشف عن موقف حالته الصحية في الوقت الحالي.

FilGoal.com اتجه إلى ريال مدريد لسؤاله عن حالة مدربه الصحية.

وجاء رد النادي الملكي: "ننتظر نتيجة المسحة الخاصة بزين الدين زيدان".

وواصل "ما حدث، أن المدرب خالط فردا مقربا اكتشف فيما بعد إصابته بفيروس كورونا".

وأكمل "خضع زيدان على الفوز لفحص سريع اليوم وكان سلبيان".

وتابع "لهذا السبب لم يتواجد في تدريبات النادي اليوم".

وأكمل "الآن ننتظر نتيجة المسحة وسنرى إذا ما كان سفره لمواجهة أوساسونا ممكنا أم لا، نتيجة المسحة ستحدد موقفه".

وأتم "نتيجة المسحة ستظهر اليوم مساء".