بنزيمة سيخضع لمحاكمة جنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز"

الخميس، 07 يناير 2021 - 16:15

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

سيخضع الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني لمحاكمة جنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" في فرنسا.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

وتعود القضية لعام 2015 بشريط جنسي ضد زميله ماتيو فالوبينا عندما تزامل الثنائي في منتخب فرنسا.

وبحسب المدعي العام في فرنسا يشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

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وأفاد مكتب المدعي العام أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضا.

واستنكر محامي بنزيمة سيلفان كورميه القرار قائلا: "للأسف، نحن لسنا مندهشين. هذا قرار سخيف ويمكن التنبؤ به".

كريم بنزيمة ماتيو فالبوينا
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