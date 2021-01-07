مونديال اليد - مدرب الدنمارك يؤكد مشاركة هانسن رغم شكوك الاعتذار

الخميس، 07 يناير 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

ميكيل هانسن - الدنمارك

كشف نيكولاج جاكوبسن المدير الفني لمنتخب الدنمارك لكرة اليد وحامل لقب بطولة العالم عن مشاركة ميكيل هانسن نجم المنتخب.

وكانت تقارير دنماركية قد أفادت بتفكير هانسن في الاعتذار عن حضور مونديال اليد بسبب حضور الجماهير للمباريات.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري.

أخبار متعلقة
الزمالك: نتقبل قرار تقديم موعد مواجهة المصري بسبب مونديال اليد اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد 8 مباريات في الدوري بسبب مونديال اليد مونديال اليد - أبرز المنتخبات المرشحة للقب والحصان الأسود في نسخة استثنائية بـ مصر 2021 مصر 2021 - تذكرتي: حضور 20% للجماهير من سعة استادات مونديال اليد

وقال المدير الفني في تصريحات لـ إكسترا بلاديت الدنماركية: "تحدثت مع هانسن بعد التدريبات وتأكدت من مشاركته في بطولة العالم".

وكانت صحيفة دنماركية قد نقلت تصريحات عن اللاعب كشف فيها تفكيره في إمكانية الاعتذار مثلما حدث من بعض لاعبي المنتخب الألماني ولكن بسبب تخوفه من فكرة حضور الجماهير.

وعن ذلك قال جاكوبسن "يتفق هانسن ومعظم الآخرين بأن بطولة العالم يجب أن تقام بدون جماهير".

وأتم تصريحاته "هذا الأمر ليس في أيدينا لكننا نواصل الاستعدادات".

وتقع الدنمارك في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.

ويعتبر منتخب الدنمارك أحد أبرز المرشحين للمنافسة على حصد لقب بطولة العالم.

مونديال اليد كرة يد ميكيل هانسن الدنمارك
نرشح لكم
أخر الأخبار
بنزيمة سيخضع لمحاكمة جنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" 3 دقيقة | الدوري الإسباني
مونديال اليد - مدرب الدنمارك يؤكد مشاركة هانسن رغم شكوك الاعتذار 14 دقيقة | رياضات أخرى
بلدية المحلة لـ في الجول: إصابة 12 من لاعبينا بفيروس كورونا.. وتأجيل مواجهة كفر الشيخ 16 دقيقة | مصر
كييزا: وجود رونالدو وديبالا يجعل كل شيء أسهل 24 دقيقة | الدوري الإيطالي
مران الأهلي - أجايي يبدأ الركض حول الملعب.. وعودة السولية 27 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة بين باتشيكو واللاعبين للتشديد على ضرورة اعتلاء صدارة الدوري 34 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سانت إيتيان: نعلم الصعوبات التي تواجهنا لحسم صفقة مصطفى محمد ساعة | مصر
سعفان الصغير: الفوز على الرجاء = نسيان مشاكل عامين.. ونحتاج أن نكون مثل الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك