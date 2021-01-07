مونديال اليد - مدرب الدنمارك يؤكد مشاركة هانسن رغم شكوك الاعتذار

كشف نيكولاج جاكوبسن المدير الفني لمنتخب الدنمارك لكرة اليد وحامل لقب بطولة العالم عن مشاركة ميكيل هانسن نجم المنتخب.

وكانت تقارير دنماركية قد أفادت بتفكير هانسن في الاعتذار عن حضور مونديال اليد بسبب حضور الجماهير للمباريات.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري.

وقال المدير الفني في تصريحات لـ إكسترا بلاديت الدنماركية: "تحدثت مع هانسن بعد التدريبات وتأكدت من مشاركته في بطولة العالم".

وكانت صحيفة دنماركية قد نقلت تصريحات عن اللاعب كشف فيها تفكيره في إمكانية الاعتذار مثلما حدث من بعض لاعبي المنتخب الألماني ولكن بسبب تخوفه من فكرة حضور الجماهير.

وعن ذلك قال جاكوبسن "يتفق هانسن ومعظم الآخرين بأن بطولة العالم يجب أن تقام بدون جماهير".

وأتم تصريحاته "هذا الأمر ليس في أيدينا لكننا نواصل الاستعدادات".

وتقع الدنمارك في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.

ويعتبر منتخب الدنمارك أحد أبرز المرشحين للمنافسة على حصد لقب بطولة العالم.