بلدية المحلة لـ في الجول: إصابة 12 من لاعبينا بفيروس كورونا.. وتأجيل مواجهة كفر الشيخ

الخميس، 07 يناير 2021 - 16:02

كتب : رضا السنباطي

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قال مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة في نادي بلدية المحلة إن اختبار "رابيد تيست" كشف عن إصابة 12 لاعبا في فريقه بفيروس كورونا "كوفيد 19" وتم تأجيل مواجهته ضد كفر الشيخ. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الشامي قائلا: "اختبار رابيد تيست قبل مباراة كفر الشيخ كشف عن وجود 12 إصابة بفيروس كورونا".

وواصل في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة قام بتأجيل المباراة ليوم 17 من شهر يناير الجاري".

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وتابع "وستقام مباراة دكرنس يوم 13 من نفس الشهر بعد تقديم موعدها".

وأتم "تم عزل اللاعبين وانتظار تغير عيناتهم من إيجابية إلى سلبية".

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع في مجموعة بحري برصيد 10 نقاط.

في الدرجة الثانية دوري الدرجة الثانية مجموعة بحري بلدية المحلة فيروس كورونا
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