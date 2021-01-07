مران الأهلي - أجايي يبدأ الركض حول الملعب.. وعودة السولية

بدأ النيجيري جونيور أجايي الركض حول الملعب تجهيزا لعودته لمشاركته الجماعية، وأدى عمرو السولية جلسة في "الجيم" على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ونفذّ أجايي بعض الفقرات التأهيلية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي عقب تعرضه لإصابة في الأوتار.

وأدى أجايي جلسات علاج طبيعي وفي الجيم ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، في مرحلة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي.

وعاد السولية مرة أخرى إلى التتش بعد تعافيه من فيروس كورونا، وأدى جلسة في "الجيم" تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، حرص من خلالها للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية بشكل نظري قبل تطبيقها في المران الختامي.

ثم عقد موسيماني جلسة مطولة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الجماعي، تحدث فيها مع معاونيه في البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه في ختام تحضيراته لمواجهة سيراميكا.

وركز المران على الجانب الفني والخططي، في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ركز خلالها على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المواجهة.