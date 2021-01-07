سرس الليان لـ في الجول: النادي تلقى عرضا للاستثمار مقابل 75 مليون جنيه

تلقى نادي سرس الليان أحد أندية الدرجة الثانية عرضا للاستثمار مقابل 75 مليون جنيه.

وقال محمد خلف الله رئيس نادي سرس الليان لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة تلقى أحد العروض من مستثمر رياضي".

وتابع "العرض عبارة عن حق انتفاع من 10 إلى 20 عاما مع إقامة إنشاءات منها مجمع حمام سباحة ومول تجاري 4 أدوار وفندق إقامة للاعبين وجراج أرضي وقاعة ألعاب قتالية".

وأضاف خلف الله "ذلك بالإضافة إلى إقامة مدرجات للملعب وتغيير أرضية الملعب، وسيكون هناك تخطيط جيد للنادي لنقله لمكانة حضارية".

ويشارك نادي سرس الليان في مجموعة القاهرة ويحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وواصل رئيس نادي سرس الليان "لدينا عرض مقابل 75 مليون جنيه وسنقوم بعمل مناقصة للموافقة على العرض الأفضل".

وشدد خلف الله "سرس الليان نادي جماهيري ولن يتم تغيير اسمه، مجلس الإدارة يسعى لعمل مميز بخطة وإدارة الموارد المالية للاستمرار في الدوري".

وأتم تصريحاته "تلقينا أحد العروض من الدوري الممتاز للتعاقد مع محمد رمضان حلة لاعب الفريق".