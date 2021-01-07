كالابريا: تجربة اللعب في خط الوسط مختلفة.. وتأثير الجماهير على أداء ميلان

الخميس، 07 يناير 2021 - 13:32

كتب : FilGoal

دافيدي كالابريا - ميلان - يوفنتوس

اعترف دافيد كالابريا لاعب ميلان بأن تجربة اللعب في مركز الوسط الدفاعي كانت غير عادية عندما شغل المركز أمام يوفنتوس.

وسجل كالابريا هدف ميلان الوحيد في خسارة الفريق أمام يوفنتوس 1-3 في قمة الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

ولعب كالابريا الظهير الأيمن في مركز الوسط الدفاعي بسبب إيقاف ساندرو تونالي للطرد وإصابة إسماعيل بن ناصر وإصابة راد كرونيتش بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
بونوتشي بعد إسقاط ميلان: هذه هي الروح التي يجب أن تظهر في كل مباراة يوفنتوس يشعل الدوري الإيطالي بثلاثية توقف قطار ميلان تشكيل قمة إيطاليا - كالابريا في وسط ميلان.. ورونالدو يقود يوفنتوس قبل مواجهة يوفنتوس.. ميلان يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

وقال كالابريا لشبكة سكاي سبورت: "لم ألعب في مركز الوسط منذ سنوات عديدة، لكن المدرب أوضح لي في التدريبات كيف يجب أن أتحرك".

وتابع "طلب مني تقييد أرون رامسي وكريستيانو رونالدو، وترك فرانك كيسي في العمق أكثر".

وكشف "كانت تجربة صعبة وأنا فخور بالفريق والطريقة التي لعبنا بها أمام يوفنتوس الفريق القوي للغاية".

وشدد "كان هناك العديد من الإيجابيات التي يمكننا الاستفادة منها من هذا الأداء".

وبالحديث عن الاستفادة من اللعب بدون جماهير أوضح "ليس من السهل أن تبدأ الجماهير في سان سيرو في التذمر أو أكثر ربما كان ذلك مفيدا في البداية".

وأتم تصريحاته "لكننا الآن نفتقد جماهيرنا وكان بإمكانهم منحنا الدفعة الإضافية أمام يوفنتوس لاستكمال العودة، أتمنى مع بدء طرح اللقاح أن نراهم قريبا في المدرجات".

الدوري الإيطالي ميلان كالابريا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كالابريا: تجربة اللعب في خط الوسط مختلفة.. وتأثير الجماهير على أداء ميلان 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
عبد الحفيظ يعلن سلبية مسحة لاعبي الأهلي عدا هاني.. وتعافي السولية 26 دقيقة |
جوارديولا: لعبنا كرة قدم رائعة أمام يونايتد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إصابة مدافع إنتر بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرفض نقل مباراة الرجاء خارج الدار البيضاء ساعة | مصر
بونوتشي بعد إسقاط ميلان: هذه هي الروح التي يجب أن تظهر في كل مباراة ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي سيسافر مع الفريق إلى المغرب ساعة | مصر
الزمالك يعلن قرارات لـ "فرض مزيدا من الانضباط الفترة القادمة" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك