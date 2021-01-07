كالابريا: تجربة اللعب في خط الوسط مختلفة.. وتأثير الجماهير على أداء ميلان

اعترف دافيد كالابريا لاعب ميلان بأن تجربة اللعب في مركز الوسط الدفاعي كانت غير عادية عندما شغل المركز أمام يوفنتوس.

ديفيد كالابريا النادي : ميلان ميلان

وسجل كالابريا هدف ميلان الوحيد في خسارة الفريق أمام يوفنتوس 1-3 في قمة الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

ولعب كالابريا الظهير الأيمن في مركز الوسط الدفاعي بسبب إيقاف ساندرو تونالي للطرد وإصابة إسماعيل بن ناصر وإصابة راد كرونيتش بفيروس كورونا.

وقال كالابريا لشبكة سكاي سبورت: "لم ألعب في مركز الوسط منذ سنوات عديدة، لكن المدرب أوضح لي في التدريبات كيف يجب أن أتحرك".

وتابع "طلب مني تقييد أرون رامسي وكريستيانو رونالدو، وترك فرانك كيسي في العمق أكثر".

وكشف "كانت تجربة صعبة وأنا فخور بالفريق والطريقة التي لعبنا بها أمام يوفنتوس الفريق القوي للغاية".

وشدد "كان هناك العديد من الإيجابيات التي يمكننا الاستفادة منها من هذا الأداء".

وبالحديث عن الاستفادة من اللعب بدون جماهير أوضح "ليس من السهل أن تبدأ الجماهير في سان سيرو في التذمر أو أكثر ربما كان ذلك مفيدا في البداية".

وأتم تصريحاته "لكننا الآن نفتقد جماهيرنا وكان بإمكانهم منحنا الدفعة الإضافية أمام يوفنتوس لاستكمال العودة، أتمنى مع بدء طرح اللقاح أن نراهم قريبا في المدرجات".