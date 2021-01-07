سكاي: إصابة مدافع إنتر بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 07 يناير 2021 - 12:50

كتب : FilGoal

دانيلو دامبروسيو - إنتر - شاختار

تعرض إنتر لضربة قوية بإصابة مدافعه دانيلو دي أمبروزيو بالرباط الصليبي.

ضربة تأتي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام سامبدوريا في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

الأشعة أوضحت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية.

أخبار متعلقة
تعثر في أسوأ توقيت.. أصدقاء الأمس ينصرون سامبدوريا على إنتر تقرير: سباليتي يرفض قيادة تشيلي قبل انتهاء تعاقده مع إنتر فوتبول إيطاليا: إنتر ويوفنتوس يتصارعان لضم بيللي بهاتريك مارتينيز و6 أهداف.. إنتر يكتسح كروتوني ويواصل الضغط على ميلان

وخرج مدافع النيراتزوري في الدقائق الأخيرة من المباراة مصابا.

وسيتم تقييم حالة اللاعب الأسبوع المقبل مرة أخرى للتأكد من إصابته.

وخاض المدافع البالغ 32 عاما 11 مباراة في الدوري الإيطالي ساهم خلالها في تسجيل 3 أهداف.

دانيلو دامبروزيو إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كالابريا: تجربة اللعب في خط الوسط مختلفة.. وتأثير الجماهير على أداء ميلان 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
عبد الحفيظ يعلن سلبية مسحة لاعبي الأهلي عدا هاني.. وتعافي السولية 25 دقيقة |
جوارديولا: لعبنا كرة قدم رائعة أمام يونايتد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إصابة مدافع إنتر بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرفض نقل مباراة الرجاء خارج الدار البيضاء ساعة | مصر
بونوتشي بعد إسقاط ميلان: هذه هي الروح التي يجب أن تظهر في كل مباراة ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي سيسافر مع الفريق إلى المغرب ساعة | مصر
الزمالك يعلن قرارات لـ "فرض مزيدا من الانضباط الفترة القادمة" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك