سكاي: إصابة مدافع إنتر بقطع في الرباط الصليبي

تعرض إنتر لضربة قوية بإصابة مدافعه دانيلو دي أمبروزيو بالرباط الصليبي.

ضربة تأتي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام سامبدوريا في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

الأشعة أوضحت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية.

وخرج مدافع النيراتزوري في الدقائق الأخيرة من المباراة مصابا.

وسيتم تقييم حالة اللاعب الأسبوع المقبل مرة أخرى للتأكد من إصابته.

وخاض المدافع البالغ 32 عاما 11 مباراة في الدوري الإيطالي ساهم خلالها في تسجيل 3 أهداف.