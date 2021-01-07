مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي سيسافر مع الفريق إلى المغرب الخميس، 07 يناير 2021 - 12:26 كتب : ياسر الشريف عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي البطولة العربية كأس محمد السادس للأندية الأبطال نرشح لكم أخر الأخبار المصري لـ في الجول: مشاركة رفعت أمام الاتحاد بعد سلبية المسحة الجديدة 3 دقيقة | الدوري المصري مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0)-(0) المصري.. بداية المباراة 6 دقيقة | الدوري المصري ريال مدريد يوضح لـ في الجول: حقيقة إصابة زيدان بفيروس كورونا 7 دقيقة | الدوري الإسباني كاف يعلن تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات بدوري الأبطال 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا بنزيمة سيخضع لمحاكمة جنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" 46 دقيقة | الدوري الإسباني مونديال اليد - مدرب الدنمارك يؤكد مشاركة هانسن رغم شكوك الاعتذار 56 دقيقة | رياضات أخرى بلدية المحلة لـ في الجول: إصابة 12 من لاعبينا بفيروس كورونا.. وتأجيل مواجهة كفر الشيخ 59 دقيقة | مصر كييزا: وجود رونالدو وديبالا يجعل كل شيء أسهل ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. ريال مدريد يوضح لـ في الجول: حقيقة إصابة زيدان بفيروس كورونا فرج عامر لـ في الجول: طلبنا ضم ثنائي هجوم الأهلي بشكل رسمي مدرب سانت إيتيان: نعلم الصعوبات التي تواجهنا لحسم صفقة مصطفى محمد سانت إيتيان يعلق عبر في الجول على تصريحات مصطفى محمد ورفض الزمالك رحيله الزمالك يعلن قرارات لـ "فرض مزيد من الانضباط خلال الفترة القادمة" الأكثر مشاهدة 1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 2 أتليتك بلباو 3 برشلونة انتهت الدوري الإيطالي 1 ميلان 3 يوفنتوس انتهت الدوري الإيطالي 2 سامبدوريا 1 إنتر ميلان انتهت الدوري الإيطالي 1 نابولي 2 سبيزيا كالتشيو انتهت كأس الكونفدرالية 2 النجم الساحلي 1 المقاولون العرب انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري - المصري بعد قليل 17:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 أبها 0 الفيصلي انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الوحدة - الفتح بعد قليل 17:35 دوري نجوم قطر 6 السد 0 السيلية مباشر 39:3 دوري نجوم قطر - الريان - الغرافة بعد قليل 17:45 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - الأهلي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - البنك الأهلي - بيراميدز لم تبدأ 14:30 الدوري المصري - وادي دجلة - إنبـي لم تبدأ 17:00 دوري نجوم قطر - الدحيل - الوكرة لم تبدأ 14:15 دوري نجوم قطر - العربي - الأهلي لم تبدأ 16:45 قد ينال إعجابك