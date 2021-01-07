كوبا ليبرتادوريس - سانتوس يعود بتعادل سلبي أمام بوكا جونيورز في انتظار "المباراة المفتوحة"

حسم التعادل السلبي مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020.

المباراة التي أقيمت على ملعب "لا بومبونيرا" قد تكون الأخيرة لكارلوس تيفيز قائد بوكا جونيورز في المسابقة القارية بقميص الأزرق والأصفر على الملعب التاريخي، في حال قرر الرحيل أو الاعتزال بعد نهاية تعاقده والذي ينتهي مع مشوار الفريق في المسابقة.

ولم تشهد المباراة فرص محققة من لاعبي الفريقين.

لاعبو سانتوس بين شوطي المباراة لم يذهبوا لغرفة خلع الملابس بل قرر كوكا المدير الفني للفريق أن يستريح اللاعبون على مقاعد البدلاء أثناء إلقاء للتعليمات.

وفي الدقيقة 64 طالب مارينيو لاعب سانتوس الحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها رغم مطالعة تقنية الفيديو.

النادي الأبيض والأسود البرازيلي قرر شكوى الحكم بداعي عدم عودته لمراجعة الحالة مع حُكام الفيديو.

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ووصف تيفيز قائد بوكا جونيورز مباراة العودة الأسبوع المقبل بـ "المفتوحة" إذ قال عقب نهاية اللقاء: "سنذهب للبرازيل هادئين، وستكون مواجهة مفتوحة، خاصة أن سانتوس قدّم مباراة دفاعية، ولم يصل إلى مرمانا في أي وقت".

وعقب نهاية اللقاء استنكر نادي سانتوس تحطيم زجاج حافلة الفريق من مشجعي بوكا جونيورز، إذ قال النادي البرازيلي عبر حسابه: "موقف مؤسف يتعارض مع حجم مباراة بين فريقين من أفضل الفرق في القارة".

Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipes do continente.⁣ ⁣⁣ 📸 Ivan Storti / Santos FC pic.twitter.com/4XsujZNWTS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 7, 2021

وكان بالميراس البرازيلي قد عاد من الأرجنتين بفوز كبير على ريفر بليت وصيف النسخة الماضية بالفوز بنتيجة 3-0.

الأخضر البرازيلي أنهى الشوط الأول متفوقا بفضل هدف روني في الدقيقة 27 مستغلا خطأ فادح من الحارس فرانكو أرماني.

وفي الدقيقة 32 ألغت تقنية الفيديو هدفا لبالميراس بداعي التسلل لهدف سجله جوستافو سكاربا.

ومع بداية الشوط الثاني انفرد لويز أدريانو مهاجم ميلان السابق من بعد منتصف الملعب وسجل هدف الضيوف الثاني ليُعقد مهمة كتيبة مارسيلو جاياردو.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء تحصّل الكولومبي خورخي كاراسكال على بطاقة حمراء مباشرة عقب ضرب جابريل مينينو بعنف بالقرب من منطقة الجزاء.

معاناة ريفر بليت تواصلت إذ استغل بالميراس الخطأ وعزز تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 62 برأسية من الظهير الأوروجوياني ماتياس فينا.

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وستُحسم هوية طرفي نهائي نسخة 2020 والتي ستقام على ملعب ماراكانا، الأسبوع المقبل، على الأراضي البرازيلي بملعبي سانتوس وبالميراس.