مواعيد مباريات الخميس 7 يناير 2021.. الاتحاد يواجه المصري والوحدة ضد الفتح

يستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة ضيفه المصري البورسعيدي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، وذلك في الخامسة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس".

ويحل الفيصلي السعودي ضيفا على أبها ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي في الثانية و50 دقيقة ظهرا ويذاع اللقاء على قناة "الرياضية السعودية 3".

ويستضيف الوحدة السعودي ضيفه الفتح ضمن منافسات نفس الجولة من الدوري السعودي في الخامسة و35 دقيقة مساء ويذاع على قناة "الرياضية السعودية 3".

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