الإسماعيلي يعلن إصابة الوحش وفقوسة بـ كورونا

أعلن نادي الإسماعيلي إيجابية مسحة عمر الوحش ومدحت فقوسة لاعبا الفريق.

وأجرى الإسماعيلي مسحة أمس للاعبي الفريق والأطقم الفنية استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي.

وجاءت نتائج باقي العينات سلبية ومستعدين للسفر حسب خيارات الجهاز الفني.

ويلتقي الإسماعيلي مع الرجاء يوم الإثنين المقبل في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الدراويش بهدف دون مقابل.

وينتظر اتحاد جدة السعودي الفائز من المواجهة في المباراة النهائية والتي لم يتحدد موعدها بعد.