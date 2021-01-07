مدير البطولة العربية: من الصعب رفع الإيقاف عن حجازي.. وملعب الإسماعيلي والرجاء كما هو

الخميس، 07 يناير 2021 - 00:18

كتب : بسام أبو بكر

أحمد حجازي - اتحاد جدة

قال طلال الشيخ مدير البطولة العربية إنه من الصعب رفع الإيقاف عن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يغيب حجازي عن المباراة النهائية بسبب حصوله على بطاقتين صفراوتين في نصف النهائي ذهابا وإيابا.

وتقدم اتحاد جدة باحتجاج رسمي للاتحاد العربي يطلب خلاله رفع البطاقة الصفراء الأخيرة التي حصل عليها حجازي ضد فريق الشباب.

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وتحدث مدير البطولة العربية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "من الصعب رفع الإيقاف عن حجازي ومشاركته في النهائي".

وواصل "هناك لوائح تحكم البطولة ولا نستطيع التغاضي عنها".

وعن مكان مواجهة الإسماعيلي والرجاء في إياب نصف النهائي قال: "حتى الآن في ملعب محمد الخامس في المغرب".

واستدرك "سيذهب مراقب المباراة وبعض المنظمين لمعاينة الملعب ويحددوا قرارهم النهائي".

وكان ملعب محمد الخامس أغرقته الأمطار ما تسبب في صعوبة لعب لقاء الرجاء وتونجيث السنغالي يوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كما طلب الوداد تأجيل مباراته ضد الملعب المالي في الدور ذاته بسبب سوء أرضية الملعب قبل أن تقام في النهاية.

وكشف طلال آل الشيخ عن جوائز البطولة وقال: "صاحب المركز الأول سيحصل على 6 ملايين دولار فيما يحصل الوصيف على مليوني و500 ألف دولار".

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