إيطاليون يحصدون نقطة لـ بوكتينيو في ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان

حصد ماوريسيو بوكيتينو نقطة في ظهوره الأول على المقاعد الفنية لـ باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

ويعود الفضل في النقطة الأولى لبوكيتينو مع باريس سان جيرمان، للثنائي الإيطالي ماركو فيراتي ومويس كين.

وبدأ بوكتينيو مهمته التدريبية خلفا لتوماس توخيل مع مطلع العام الحالي، وتعادل أمام الأخضر الفرنسي بهدف لكل فريق في الجولة الـ 18.

رومان حاموما تقدم أولا لأصحاب الأرض على ملعب جودفري جوشار في الدقيقة 19 مستغلا خطئا دفاعيا للفريق الباريسي.

ليعزز حاموما الذي يشغل مركز الجناح، صدارته لترتيب هدافي الفريق في الدوري الفرنسي برصيد 4 أهداف

وفي الدقيقة 22 جاء رد الباريسيون عن طريق الإيطالي مويس كين بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء من مواطنه ماركو فيراتي.

هدف هو الثامن للإيطالي في الدوري الفرنسي.

تعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن أولمبيك ليون المتصدر.

بينما ظل سانت إيتيان في المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.