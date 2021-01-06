في ليلة تألق ميسي وبيدري.. برشلونة يقفز للمركز الثالث بثلاثية أمام بلباو

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

ميسي ضد أتليتك بلباو

قفز برشلونة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز خارج ملعبه على أتليتك بلباو.

وفاز برشلونة على بلباو بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري.

ليصل برشلونة إلى النقطة 31 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد بلباو عند النقطة 21 في المركز التاسع.

وتألق خلال المباراة الثنائي ليونيل ميسي وبيدري وقاد برشلونة للفوز بعد التأخر بهدف مبكر.

وصف المباراة

تقدم بلباو مبكرا في الدقيقة 3 بهدف رائع سجله إيناكي ويليامز بعد مراوغة لدفاع برشلونة ووضع الكرة في الشباك.

ثم تعادل بيدري في الدقيقة 14 بضربة رأسية في الشباك الخالية بعد متابعة لعرضية فرينكي دي يونج.

وواصل اللاعب الشاب بيدري تألقه وأهدى ميسي الهدف الثاني بتمريرة رائعة بكعب القدم ليسجل الأسطورة الأرجنتينية في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني كاد ميسي أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة لكن تسديدته اصطدمت في القائم في الدقيقة 59.

لكن ميسي عاد وسجل هدفه الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقة 63 بعد عرضية رائعة من بيدري.

وسيطر برشلونة على الوقت المتبقي من المباراة قبل أن يستطيع مونايين تسجيل هدف بلباو الثاني في الدقيقة الأخيرة بتمريرة خاطئة من ميسي.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثية مقابل هدفين.

برشلونة الدوري الإسباني بلباو ميسي
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