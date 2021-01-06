مصدر من الأهلي لـ في الجول: موسيماني طلب رحيل بادجي منذ وصوله للمطار.. وهذه تفاصيل الإعارة

لم يكن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مقتنعا بإمكانيات أليو بادجي مهاجم الفريق ما أدى إلى قرار رحيله في الانتقالات الشتوية الجارية.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com تفاصيل قرار رحيل بادجي عن النادي والإعارة لأنقرة جوتشو.

وأوضح "موسيماني منذ قدومه لمطار القاهرة وطلب رحيل بادجي وأكد أنه غير مقتنع بإمكانيات اللاعب وطلب رحيله عن الفريق".

وواصل "خلال ساعات قليلة سينصل نادي أنقرة جوتشو 250 ألف يورو للأهلي قيمة الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الفريق التركي على ضم اللاعب نهائيا بعد ذلك".

وتابع "فور تسلمنا لقيمة الإعارة سنرسل بطاقة اللاعب الدولية".

وعن سبب انتقال بادجي للدوري التركي أوضح المصدر "امتلك اللاعب عروضا من فرنسا وإسبانيا كذلك لكنه فضل النادي التركي بسبب وجود لاعب في الفريق صديق له فقرر اللعب بجواره".

وأتم "سنتحمل جزءا بسيطة من راتب اللاعب أثناء الإعارة والأمور تمت بسلاسة".

وكان بادجي قد انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي.

صاحب الـ 23 عاما شارك في 25 مباراة رفقة الأهلي. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 آخرين.