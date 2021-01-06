بسبب كورونا – غياب رباعي الاتحاد أمام المصري

سيفتقد الاتحاد السكندري لأربعة لاعبين أمام النادي المصري بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وسيغيب محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق، وعمرو خليل الحارس الثالث عن اللقاء بعد إيجابية مسحتهما الخاصة بالمباراة.

قائمة الاتحاد شهدت أيضا استبعاد إيمانويل إيكوي المهاجم الأوغندي بعد إيجابية مسحته، بجانب كريم يحيى الظهير الأيمن.

في الجهة الأخرى، سيفتقد المصري لخدمات الثلاثي أحمد رفعت، وأحمد جمعة، وزياد فرج بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المصري مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.