بيان رسمي – الزمالك يعلن عدم النظر لأي عروض احتراف للاعبيه

قرر نادي الزمالك عدم النظر لأية عروض احتراف خارجية ستصل إلى لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدرت إدارة الزمالك بيانا رسميا، تعلن فيه عدم النظر للعروض المقدمة للاعبيه بسبب شبهة عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق.

البيان وصف قرار الرفض بأنه حفاظا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي:

تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك .

وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك .

لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.

كان الزمالك قد تلقى عروضا في الآونة الأخيرة من سانت إيتيان الفرنسي لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق، وعرض إماراتي لـ أحمد سيد "زيزو" الجناح الأيمن، وأحاديث أخرى حول عرض قطري لـ فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي من فريق الدحيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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