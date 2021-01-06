البطولة العربية - الرجاء يطلب تغيير ملعب مواجهة الإسماعيلي

أرسل نادي الرجاء المغربي طلبا رسميا للاتحاد العربي لكرة القدم بنقل مباراته من ملعب مركب محمد الخامس أمام الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وطلب الرجاء بنقل المباراة لملعب مراكش الكبير أو مولاي عبد الله بمدينة الرباط، بسبب تأثر أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالأمطار الغزيرة.

وودع أمس الثلاثاء الرجاء بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ 32 أمام تونجيث السنغالي بعد الخسارة بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراتين بالتعادل السلبي ذهابا وإيابا.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية أصدرت قرار بحظر الانتقال بين المدن المغربية وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وكان الإسماعيلي قد تفوق في لقاء الذهاب بهدف دون رد ويكفيه العودة بالتعادل من المغرب للتأهل للمباراة النهائية.

وينتظر اتحاد جدة السعودي الفائز من مواجهة الإسماعيلي والرجاء لملاقاته في المباراة النهائية.