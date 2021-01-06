انتهت بلباو (2)-(3) برشلونة

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

ميسي ضد أتليتك بلباو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتليتك بلباو وبرشلونة التي تقام في ملعب سان ماميس والمؤجلة من الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 90: جووووول مونايين والهدف الثاني لبلباو

ق 63: جووووووول ميسي والثالث

ق 59: القايم يحرم ميسي من الثالث

ق 38: جووووول ميسي والثاني

ق 14: جوووول بيدري والتعادل

ق 7: ديست يهدر التعادل بعد تمريرة من ميسي إلى جريزمان ثم إلى ديست الذي سدد والحارس أبعدها لركنية

ق 3: جووووووول إيناكي ويليامز والأول

انطلاق المباراة

برشلونة أتليتك بلباو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير البطولة العربية: من الصعب رفع الإيقاف عن حجازي.. وملعب الإسماعيلي والرجاء كما هو 3 دقيقة | الوطن العربي
الطليان يحصدون نقطة لـ بوكتينيو في ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان 13 دقيقة | الدوري الفرنسي
مصطفى محمد: الزمالك وعدني بالاحتراف بعد إفريقيا.. ولم أغيب سوى عن تدريب واحد 16 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة تألق ميسي وبيدري.. برشلونة يقفز للمركز الثالث بثلاثية أمام بلباو 28 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موسيماني طلب رحيل بادجي منذ وصوله للمطار.. وهذه تفاصيل الإعارة 34 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يشعل الدوري الإيطالي بثلاثية توقف قطار ميلان 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
لعنة نصف النهائي مستمرة يا سولشاير.. سيتي يُسقط يونايتد في كأس الرابطة 42 دقيقة | أوروبا
المقاولون يشكو حكم مباراة النجم الساحلي لـ كاف "خسرنا بفعل فاعل" ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك