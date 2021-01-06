النجوم لـ في الجول: الوضع مأساوي.. لدينا 11 حالة مصابة بكورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 21:34

كتب : FilGoal

نادي النجوم

أعلن نادي النجوم عبر FilGoal.com وجود 11 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لـ FilGoal.com: "لدينا 11 حالة مصابة بكورونا في الفريق، 8 لاعبين و3 إداريين".

وأضاف "لدينا 5 تحت العزل منذ عدة أيام وأكدت المسحة اليوم استمرار إصابتهم، بالإضافة لـ 3 لاعبين جدد".

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وأردف "الأزمة أن هناك 3 لاعبين لم يخضعوا للمسحة بسبب عدم قدرتهم على الحضور للنادي بسبب شدة الأعراض".

وأتم "سنخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مبارياتنا، الوضع مأساوي".

ويحتل النجوم المركز الـ 11 في ترتيب مجموعة القاهرة من الدرجة الثانية، برصيد 7 نقاط من 7 مباريات.

ومن المنتظر أن يلتقي النجوم مع النصر في الجولة الثامنة يوم الجمعة المقبل 8 يناير.

النجوم في الدرجة الثانية
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