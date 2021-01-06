تشكيل برشلونة - ميسي يقود الهجوم أمام بلباو

دفع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بالنجم ليونيل ميسي في تشكيل فريقه لمواجهة أتليتك بلباو.

ويلعب برشلونة ضد بلباو في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيرجينيو ديست – أراخو – كليمنت لانجليت – خوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري.

الهجوم: ميسي – جريزمان – عثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يأتي بلباو في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.