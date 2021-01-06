تشكيل برشلونة - ميسي يقود الهجوم أمام بلباو
الأربعاء، 06 يناير 2021 - 21:23
كتب : FilGoal
دفع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بالنجم ليونيل ميسي في تشكيل فريقه لمواجهة أتليتك بلباو.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد بلباو في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: سيرجينيو ديست – أراخو – كليمنت لانجليت – خوردي ألبا.
الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري.
الهجوم: ميسي – جريزمان – عثمان ديمبيلي.
ويحتل برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يأتي بلباو في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.