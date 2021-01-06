انتهت في إيطاليا - ميلان (1) (3) يوفنتوس.. سقوط الروسونيري الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

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نهاية اللقاء

ق 76: جووووول ديان كولوسفسكي يمر من الجانب الأيسر ويمرر عرضية إلى ماكيني الذي سجل الهدف الثالث ليوفنتوس.

ق 72: دوناروما يتألق ويتصدى لتسديدة من ويستون ماكيني بعدما تلقى تمريرة طولية من رونالدو.

ق 62: جوووول ليوفنتوس.. تمريرة من ديبالا إلى كييزا الذي يسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين دوناروما لتسكن الشباك.

ق 56: عرضية من دي ليخت تصل إلى رامسي الذي يسدد برعونة لكن خارج المرمى.

ق 48: تسديدة قوية من ديوجو دالوت يبعدها تشيزيني لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووول دافيدي كالابريا يسجل التعادل بتسديدة قوية على يمين الحارس بعد تمريرة أرضية من لياو.

ق 35: تشالهان أوجلو يسدد كرة أرضية زاحفة يتصدى لها الحارس البولندي، بعدما أبعد تسديدة خاطئة من مدافع فريقه.

ق 28: لياو يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء يبعدها تشيزيني لركنية ببراعة.

ق 22: لياو يراوغ ثنائي دفاع يوفنتوس ويسدد كرة على يمين تشيزني تمر بجوار القائم.

ق 18: جوووول لعبة ثنائية بين كييزا وديبالا الذي يمرر بالكعب إلى الأول الذي يسدد كرة صاروخية تسكن شباك دوناروما.

ق 15: تسديدة صاروخية من فيدريكيو كييزا يتصدى لها القائم الأيسر لدوناروما.

ق 7: خطأ دفاعي من رودريجو بنتانكور يستغله سامو كاستييخو ويسدد كرة قوية يتصدى لها تشيزيني.

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء تسلم التركي هاكان تشالهان أوجلو جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي.