تشكيل قمة إيطاليا - كالابريا في وسط ميلان.. ورونالدو يقود يوفنتوس

يدخل ميلان ويوفنتوس بتغييرات عديدة في المباراة في ظل الغيابات التي ضربت الفريقين قبل لقاء قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

ويلعب دافيدي كالابريا ظهير أيمن ميلان في مركز خط الوسط لتعويض غياب رادي كرونيتش المصاب بكورونا وساندرو تونالي الموقوف وإسماعيل بن ناصر المصاب.

ويلعب النرويجي ينيس بيتير هاوجي في مركز الجناح الأيمن ليعوض غياب أنتي ريبيتش المصاب بكورونا.

فيما يبدأ فرابوتا كظهير أيمن في يوفنتوس لتعويض غياب الكولومبي خوان كوادرادو ويلعب البرازيلي دانييلو كظهير أيسر لتعويض غياب أليكس ساندرو.

ويقود كريستيانو ورونالدو وباولو ديبالا هجوم يوفنتوس.

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ثيو هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – سيمون كايير – ديوجو دالوت

الوسط: فرانك كيسي – دافيدي كالابريا

أمامهم: بيتير هاوجي – هاكان تشالهان أوجلو – سامو كاستييخو

الهجوم: رافائيل لياو

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانييلو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – فرابوتا

الوسط: فيديريكو كييزا - آرون رامسي – رودريجيو بنتانكور – أدريان رابيو

الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو