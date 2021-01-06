قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن إصابات كورونا في الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وضع اعتبارات جديدة لتأجيل المباريات في حالة تفشي فيروس كورونا بين لاعبي أحد الفرق.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، كشف فيه بأن إدارة المسابقات أخطرت الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة لاعتبارات جديدة.

حسب الاعتبارات الجديدة، فيحق للجنة المسابقات دراسة التأجيل إذا طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-19، أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.

كانت لائحة المساباقت الخاصة بالدوري المصري تشير إلى أن تأجيل أي مباراة في الدوري المصري بسبب كورونا مرهون بزيادة الإصابات داخل الفريق الواحد عن 16 لاعبا مقيدا في قائمة الفريق الأول.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن صباح اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي إلى يوم 17 يناير بعد إعلان إصابة 11 لاعبا من سموحة بفيروس كورونا.

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