قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن إصابات كورونا في الدوري المصري

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 20:36

كتب : أحمد الخولي

الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وضع اعتبارات جديدة لتأجيل المباريات في حالة تفشي فيروس كورونا بين لاعبي أحد الفرق.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، كشف فيه بأن إدارة المسابقات أخطرت الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة لاعتبارات جديدة.

حسب الاعتبارات الجديدة، فيحق للجنة المسابقات دراسة التأجيل إذا طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-19، أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.

أخبار متعلقة
الاتحاد المصري يخاطب اللجنة المنظمة لكأس العالم لليد لتعديل مواعيد مباريات الدوري في الجول يكشف تعديلان في لائحة مسابقة الدوري المصري كاف يعلن الأطقم التحكيمية لأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية مواعيد مباريات الأربعاء 16 ديسمبر 2020.. ليفربول يواجه توتنام و3 مباريات في الدوري المصري وبرشلونة ضد سوسيداد

كانت لائحة المساباقت الخاصة بالدوري المصري تشير إلى أن تأجيل أي مباراة في الدوري المصري بسبب كورونا مرهون بزيادة الإصابات داخل الفريق الواحد عن 16 لاعبا مقيدا في قائمة الفريق الأول.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن صباح اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي إلى يوم 17 يناير بعد إعلان إصابة 11 لاعبا من سموحة بفيروس كورونا.

في الدوري سموحة الإنتاج الحربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمام فريق درجة ثالثة.. أتليتكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا من الدور الثاني 4 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني أتليتك بلباو (1)-(0) برشلونة.. ديست يهدر التعادل 37 دقيقة | الدوري الإسباني
النجوم لـ في الجول: الوضع مأساوي.. لدينا 11 حالة مصابة بكورونا 39 دقيقة | مصر
مباشر دربي مانشستر – يونايتد (0) - (0) سيتي.. هدف غير محتسب جديد للضيوف 44 دقيقة | أوروبا
تشكيل برشلونة - ميسي يقود الهجوم أمام بلباو 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إيطاليا - ميلان (0) (1) يوفنتوس.. لياو يهدر التعادل 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
بدون مدرب.. المقاولون يخسر التأهل أمام النجم بعد قتال 90 دقيقة ساعة | الكونفدرالية
تشكيل قمة إيطاليا - كالابريا في وسط ميلان.. ورونالدو يقود يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك