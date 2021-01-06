جوارديولا يكشف لماذا لا يتواجد في مجموعة "واتساب" لمنتخب إٍسبانيا 92

رد جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على سانتياجو كانيزاريس حارس إسبانيا السابق على عدم تواجده ضمن مجموعة المحادثة عبر تطبيق "واتساب" الخاصة بالمنتخب المشارك في أولمبياد 92.

وحقق المنتخب الإسباني ذهبية أولمبياد 1992 والتي أقيمت في برشلونة، وضمت القائمة أيضا لويس أنريكي لاعب ريال مدريد وبرشلونة الأسبق ومدرب منتخب إسبانيا الحالي.

وكشف جوارديولا عبر قناة "Movistar" أنه غير متواجد في محادثات المجموعة عبر التطبيق.

وكان كانيزاريس قد تحدث عبر "تويتر" قائلا: "جميعنا في المجموعة عدا جوارديولا".

وأضاف "ربما لأنه الأكثر شهرة بيننا، وأتفهم أنه لا قد يريد أن يتواجد في هذا الأمر".

ورد بيب على زميله السابق قائلا: "خلال أولمبياد 1992 كونّنا مجموعة رائعة، وأعلم أنهم يتحدثون عبر التطبيق، لكنني لم أتواجد معهم مطلقا".

وأكمل "كانيزاريس، أنا آسف، لكنك لم تدعوني للمشاركة، ليس الأمر أنني لا أريد التواجد".

وتفوق المنتخب الإسباني على نظيره البولندي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية وحصدوا اللقب.