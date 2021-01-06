برأس مال 250 ألف جنيه.. غزل المحلة يعلن تأسيس شركة لكرة القدم

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 19:54

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة عن الانتهاء من كافة إجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لتكون أول شركة يتم تأسيسها لإدارة نشاط كره القدم في مصر.

وحسب بيان غزل المحلة، فسيكون يوم الخامس من يناير محفوراً في ذاكرة الكرة المصرية بأنه تاريخ إطلاق أول شركة لإدارة كرة القدم المصرية برأس مال مصدره ٢٥٠ ألف جنيه.

ويرأس مجلس إدارة الشركة، مصطفي عبده لاعب الأهلي السابق، وتضم في عضوية مجلس إدارتها حسام عزو، ومجدي الألفي كأعضاء مجلس إدراة ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى.

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ومن المقرر أن يتم في غضون ثلاثة أشهر، طرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية ليكون نادي غزل المحلة أول نادي مصري يدخل مجال الاستثمار الحقيقي والجاد في نشاط كرة القد.

وجاء نص بيان غزل المحلة كالتالي:

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الجونة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

في الدوري غزل المحلة
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