الزمالك يكشف حالة أحداد وروقا قبل مواجهة طلائع الجيش

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 18:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

سموحة - الزمالك

كشف نادي الزمالك عن حالة الثنائي حميد أحداد، ومحمد أشرف "روقا"، قبل مواجهة طلائع الجيش.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "حميد أحداد يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخليفة وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة".

وأضاف "روقا حالته تتحسن، واللاعب يتواجد حاليا في العزل المنزلي ويخضع لبروتوكول العلاج للتعافي من فيروس كورونا".

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كان محمد أشرف "روقا" قد أعلن في وقت سابق، إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري المصري.

في الدروي الزمالك طلائع الجيش أحداد
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