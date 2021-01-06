تقرير إنجليزي: فايلر يدخل قائمة المرشحين لتدريب شيفيلد وينزداي

دخل ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي قائمة المرشحين لتدريب نادي شيفيلد وينزداي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي خلفا لتوني بوليس.

وحسبما ذكر موقع "يوركشاير لايف" فإن المدرب السويسري دخل قائمة يتواجد بها العديد من المرشحين كالإنجليزيين بول كوك وجوي بارتون والبرتغالي جوزيه مورايس والألماني ثورستين فينك.

وأقال مالك النادي ديجفون شانسيري، مدرب الفريق توني بوليس بعد سبعة أسابيع فقط من توليه المهمة بعدما لم يفز سوى مرة وحيدة في 10 مباريات.

وتحدث مالك النادي الخميس الماضي للصحفيين قائلا إنه ليس لديه أي تفضيل إن كان مدرب الفريق المقبل إنجليزيا أم أوروبيا.

وأضاف "لدي العديد من السيرا الذاتية، والمسؤولون في النادي سيقومون بعمل قائمة مختصرة وسنبدأ بعدها مقابلة المرشحين قبل اتخاذ قرارنا".

وأكمل مالك النادي "يجب أن نفكر تلك المرة أكثر فنحن نتملك سير ذاتية للكثير من المدربين ذوي الخبرات، ولا نريد حدوث أي مفاجآت أخرى، وأهم شيء أن يناسب المدرب الجديد فلسفة النادي والفريق".

وأتم "فريقنا ليس الأفضل وليس الأسوأ، وعلينا أن نقوم ببعض التدعيمات وأتفهم ذلك".

ويحتل شيفيلد وينزداي المركز الـ21 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بـ19 نقطة بفارق الأهداف عن دربي كاونتي وللأخير لقاء أقل.

ويحاول شيفيلد وينزداي الهروب من الهبوط للدرجة الثانية بعد انقضاء نصف الموسم.